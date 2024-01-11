Андрей Тихонов сформулировал задачи «Енисея» на вторую часть сезона

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сформулировал задачи красноярской команды на вторую часть нынешнего сезона. «Енисей» выступает в Мелбет Первой лиге и по состоянию на сегодняшний день занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Вы сами прекрасно понимаете: там собрана команда, плюс мы — нужно будет выигрывать. Обычно все говорят: «Мы ставим задачу выйти в Премьер-Лигу». А потом после 10-го тура команда на третьем с конца месте. Ну и какая тут РПЛ, правильно? Задача — выигрывать, показывать хороший футбол. Какая задача, например, могла быть в 2016 году, когда «Енисей» фактически вылетел во вторую лигу и команду собирали с миру по нитке? Тем не менее мы добрались до переходного турнира. Так и сейчас вряд ли разумно сразу обозначать максимальные цели.

Если у «Торпедо» огромнейший бюджет — в два-три раза больше, чем у остальных — там, понятно, автоматически ставят большие задачи. А «Енисей» сейчас идёт в четырёх очках от зоны вылета. За один круг отыграть такой отрыв от лидеров практически невозможно. Тем более теряя основных футболистов. Поэтому сейчас задача — радовать болельщиков победами и стремиться подняться как можно выше. Конечно же, с прицелом на будущий год. Но шансы всегда есть, и мы будем играть только на победу. Футбол — такая вещь: иногда команды ставят задачи с огромными бюджетами и не выполняют их, а клубы со средними бюджетами доходят до хороших мест, когда от них этого никто не ожидал», — сказал Тихонов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.