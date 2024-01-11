Андрей Тихонов прокомментировал своё назначение главным тренером «Енисея»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Енисея».

«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Всё решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал — что, чего, как — и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать. Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нём.

Считаю, что в 2016-2017 годах мы проделали большую работу с «Енисеем». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во вторую лигу, но губернатор решил оставить её (Красноярск занял место в ФНЛ отказавшейся от повышения «Смены». — Прим. «Чемпионата»). Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. Да, не получилось выйти в Премьер-Лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по-футбольному ещё не готовы к этому и не справились. Но мы старались. В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея». Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.