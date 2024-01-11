Клопп — об ответном матче с «Фулхэмом»: надеюсь, мы будем лучшей версией себя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Фулхэмом», который состоится 24 января. Первую игру мерсисайдцы выиграли со счётом 2:1.

«Это ещё не конец. Я и не ждал, что после этой игры смогу заказать себе номер в отеле Лондона (финал Кубка лиги пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». — Прим «Чемпионата»). Вероятно, Марку Силва уже пообщался с журналистами, и, полагаю, он не был очень доволен. Но «дачники» доставили нам проблем. И доставят ещё больше. Надеюсь, мы будем лучше с самого начала в ответной игре, но посмотрим. Сегодня мы не могли добиться большего, чем победы. И, учитывая тот факт, как складывался этот матч, я могу сказать, что доволен результатом», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч 1/2 финала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 10 января. Победу в матче одержали «красные» благодаря голам Кёртиса Джонса и Коди Гакпо.