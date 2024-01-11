Самолёт сборной Гамбии развернулся в полёте из-за серьёзной неисправности по пути на КАФ

У сборной Гамбии по футболу произошла непредвиденная неприятность на пути в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Самолёт гамбийцев спустя девять минут полёта развернулся и совершил экстренную посадку в обратном направлении. Такое решение было принято экипажем в связи с технической неисправностью судна. Предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне.

«Федерация футбола Гамбии с сожалением сообщает общественности, что рейс, который должен был доставить нашу сборную на Кубок африканских наций, вернулся в Банжул (столицу Гамбии) из-за технических проблем. Самолёт находился в полёте девять минут, когда экипаж понял, что произошла неисправность. После этого самолёт был вынужден экстренно вернуться в Банжул.

После приземления первые расследования выявили потерю давления и кислорода в салоне. Однако техническая группа компании, выполнявшей рейс, продолжает изучать ситуацию. Все люди, которые были на борту, живы и здоровы. Мы работаем над тем, чтобы найти быстрое решение, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар», — сообщает Федерация футбола Гамбии в своих соцсетях.