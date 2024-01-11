Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Бридж: «Челси» должен сохранить Конора Галлахера

Уэйн Бридж: «Челси» должен сохранить Конора Галлахера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж считает, что «аристократы» не должны продавать полузащитника и воспитанника академии клуба Конора Галлахера.

«Безумием является тот факт, что его уход обсуждается. Как это было и с Мэйсоном. Отпустить Маунта — безумное решение. Я бы хотел, чтобы Конор остался, и думаю, что фанаты будут возмущены, если он уйдёт», — приводит слова Бриджа издание Mirror.

Конору Галлахеру 23 года, за первую команду «Челси» полузащитник играет с 2018-го. Действующий контракт англичанина с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Галлахера в € 42 млн. В нынешнем сезоне английский хавбек провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Почеттино: обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android