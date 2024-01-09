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Тренер «Челси» Почеттино: обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально

Тренер «Челси» Почеттино: обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился тем, что он провёл беседу с атакующим полузащитником лондонского клуба Конором Галлахером на предмет его будущего в стане «синих».

«Да, мы с ним поговорили о многих темах, это нормально и совершено естественно. Мы обсудили с Конором эту ситуацию, как и со всеми игроками, в отношении которых появляются слухи о том, что ими интересуются другие клубы.

Думаю, для нас, тренеров, всегда важно проводить честные и открытые беседы с игроками. Важно поддерживать доверительные отношения», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лондонский «Тоттенхэм» начал предметные разговоры с «Челси» о потенциальном трансфере 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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