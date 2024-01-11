«Борнмут» не продаст нападающего Доминика Соланке «Ньюкаслу» — The Telegraph

«Борнмут» не отпустит форварда Доминика Соланке в это трансферное окно, сообщает издание The Telegraph. Интерес к английскому нападающему проявлял «Ньюкасл».

По информации источника, «Ньюкасл» направил официальный запрос в «Борнмут», но получил отказ. «Вишни» не хотят продавать Соланке этой зимой. Доминик выступает за «Борнмут» с 2019 года после перехода из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне форвард провёл за «вишен» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Ньюкасл» после 20 туров АПЛ сезона-2023/2024 занимает девятое место в турнирной таблице.