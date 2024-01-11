Тухель — о Беккенбауэре: у Франца был масштаб, который невозможно постичь

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. 8 января стало известно, что Беккенбауэр ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

«Эту новость трудно принять. У Франца был невероятный жизненный путь. Я слишком молод, чтобы помнить его как игрока, но у Беккенбауэра был масштаб, который невозможно постичь. Завтра на стадионе и в течение следующих нескольких недель все мы будем очень эмоциональными», — приводит слова Тухеля FC Bayern München в социальной сети X (ранее Twitter).

Во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Кроме того, Франц по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр также выиграл чемпионат мира.