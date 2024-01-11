Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балахнин: «Ростов» не отказал уважаемому Глушакову, но не надо перекрывать путь молодым

Балахнин: «Ростов» не отказал уважаемому Глушакову, но не надо перекрывать путь молодым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе в стан дончан известного российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Нужен ли Глушаков «Ростову», решать Карпину. Я читал, что Денис сам попросился, поэтому пока рано говорить о его переходе в клуб. Попросился, а «Ростов» не отказал уважаемому человеку. Но если быть откровенным, то команде надо идти вперёд, не надо перекрывать путь молодым и кого-то подтягивать. А об уровне Глушакова трудно говорить, потому что последние два года он болтался и не был там, где его можно оценить», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов. Сам игрок заявил, что договорился с Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.

Материалы по теме
Червиченко: не знаю, зачем Глушаков «Ростову» — он староват для РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android