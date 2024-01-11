Балахнин: «Ростов» не отказал уважаемому Глушакову, но не надо перекрывать путь молодым

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе в стан дончан известного российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Нужен ли Глушаков «Ростову», решать Карпину. Я читал, что Денис сам попросился, поэтому пока рано говорить о его переходе в клуб. Попросился, а «Ростов» не отказал уважаемому человеку. Но если быть откровенным, то команде надо идти вперёд, не надо перекрывать путь молодым и кого-то подтягивать. А об уровне Глушакова трудно говорить, потому что последние два года он болтался и не был там, где его можно оценить», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов. Сам игрок заявил, что договорился с Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.