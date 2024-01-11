Виллиан — о Кубке лиги: для «Фулхэма» ещё ничего не закончено

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в первом матче полуфинала Кубка лиги, а также поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «красными».

«Играть на «Энфилде» всегда непросто. Когда соперник сравнял счёт, играть стало намного сложнее, потому что «Ливерпуль» стал активнее прессинговать и атаковать. Но это ещё не конец, нас ждёт ответная игра, на чём мы и сосредоточимся», — приводит слова Виллиана Rousing The Kop.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 10 января. Победу в этой встрече одержали «красные» благодаря голам Кёртиса Джонса и Коди Гакпо. За «дачников» отличился Виллиан, бразилец забил гол на 19-й минуте игры.