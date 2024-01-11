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Игроки сборной Гамбии бойкотировали тренировки перед КАН, требуя премию за выход на турнир

Игроки сборной Гамбии бойкотировали тренировки перед КАН, требуя премию за выход на турнир
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Футболисты сборной Гамбии бойкотировали тренировки национальной команды за несколько дней до старта Кубка африканских наций. Гамбийцы поставили ультиматум — они не будут тренироваться, пока местная федерация футбола не выплатит им премиальные за квалификацию в финальную стадию Кубка Африки, информирует L'Equipe.

Так, игроки сборной Гамбии потребовали у федерации порядка $ 500 тыс. на всю команду. Гамбийским футбольным чиновникам не оставалось ничего, кроме как принять условия футболистов. Однако министр спорта страны публично рассказал о бойкоте игроков и подчеркнул, что федерация платила каждому из них по € 5 тыс. за участие в сборах. Также он заявил, что подобная ситуация является «типичной для африканского футбола».

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