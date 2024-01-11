Игроки сборной Гамбии бойкотировали тренировки перед КАН, требуя премию за выход на турнир

Футболисты сборной Гамбии бойкотировали тренировки национальной команды за несколько дней до старта Кубка африканских наций. Гамбийцы поставили ультиматум — они не будут тренироваться, пока местная федерация футбола не выплатит им премиальные за квалификацию в финальную стадию Кубка Африки, информирует L'Equipe.

Так, игроки сборной Гамбии потребовали у федерации порядка $ 500 тыс. на всю команду. Гамбийским футбольным чиновникам не оставалось ничего, кроме как принять условия футболистов. Однако министр спорта страны публично рассказал о бойкоте игроков и подчеркнул, что федерация платила каждому из них по € 5 тыс. за участие в сборах. Также он заявил, что подобная ситуация является «типичной для африканского футбола».