Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения в клуб

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, перешедший в дортмундскую «Боруссию» на правах шестимесячной аренды, поприветствовал болельщиков немецкой команды.

«Привет всем фанатам «Боруссии»! Джейдон Санчо здесь. Я просто хотел пожелать вам счастливого Нового года и сказать, что рад вернуться в клуб. Не могу дождаться момента, когда снова появлюсь на поле. Скоро увидимся», — сказал Санчо в видеоролике, опубликованном пресс-службой дортмундцев.

Напомним, Санчо уже выступал за «шмелей» на протяжении четырёх лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.

В текущем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что трансферная стоимость Санчо существенно упала после конфликта с тен Хагом. При этом футболист заработал за период с сентября по январь около € 7 млн.