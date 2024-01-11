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Видео футболисты «Зенита» ярко исполнили песню «Ленинграда» на дне рождения Сутормина

Коваленко очень эмоционально исполнил песню «Зенита» на юбилее Сутормина
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Футболисты «Зенита» ярко отметили день рождения Алексея Сутормина. Вчера, 10 января, у Алексея был юбилей — ему исполнилось 30 лет. Видео с вечеринки Сутормина появилось в социальных сетях и вызвало обсуждения.

Молодой игрок «Зенита» Александр Коваленко очень эмоционально исполнил фанатскую песню сине-бело-голубых. Из забавных моментов также стоит выделить парный танец Алексея Сутормина и Андрея Мостового.

Игрок «Зенита» Сутормин ярко отметил свой юбилей. Видео вечеринки:

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах чемпионата России подряд. Суперкомпьютер по-прежнему высоко оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство и в этом сезоне, хотя «Зенит» ушёл на зимнюю паузу лишь на втором месте в турнирной таблице.

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