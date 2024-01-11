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36-летний экс-форвард «Динамо» Луценко подписал контракт с «Кубанью»

36-летний экс-форвард «Динамо» Луценко подписал контракт с «Кубанью»
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Нападающий Евгений Луценко подписал контракт с «Кубанью». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последним клубом 36-летнего форварда был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2019 года до лета 2023 года. Также за свою карьеру Евгений Луценко успел поиграть за московское «Торпедо», «Ростов», белгородский «Салют», хабаровскую «СКА-Энергию» и саранскую «Мордовию». Всего форвард принял участие в 488 матчах, забив 97 мячей и отдав 38 результативных передач.

«Кубань» в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги после 20 туров занимает 15-е место, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства краснодарская команда сыграет с «Шинником» на домашней арене. Игра состоится 3 марта.

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