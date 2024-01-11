«Пока не дрался ни с кем». Тюкавин — об адаптации Карраскаля в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об отношении игроков команды к колумбийскому полузащитнику Хорхе Карраскалю, ранее игравшему за московский ЦСКА.

«Когда Карраскаль был в ЦСКА, появлялось много слухов о недружественных отношениях колумбийца с партнёрами и членами тренерского штаба. В «Динамо» такого нет? Пока всё хорошо. Не дрался ни с кем», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля по август 2023 года. На его счету семь голов и семь результативных передач в 47 матчах. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона 25-летний футболист «Динамо» не совершил ни одного результативного действия. Бело-голубые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.