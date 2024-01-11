Экс-тренер ЦСКА: Ахметов сейчас пригодился бы армейцам, игрок он всё ещё качественный

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о трансфере игрока сборной России 9 января.

«Это личная жизнь футболиста, мы туда лезть не вправе. Думаю, тут отношения между клубами сыграли ключевую роль.

В ЦСКА он уже поиграл. Сейчас, видимо, уже никто из двух сторон не захотел возвращаться к старым отношениям. Вполне возможно, что Ахметов сейчас пригодился бы ЦСКА, игрок он всё ещё качественный. Но тут на Ильзата глаз положил «Зенит», это уже много говорит о его уровне на данный момент», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, 9 января «Зенит» официально объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком заключён до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр. ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала 28 очков за 18 матчей.