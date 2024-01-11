«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 11 января, в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 4-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» — 2:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборется мадридский «Реал», обыгравший вчера в полуфинале мадридский «Атлетико» в дополнительное время (5:3).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко после 19 туров. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, в их активе 22 очка.