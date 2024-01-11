РФС планирует организовать ретроматч между «Спартаком» и «Аланией»

Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, рассказал, что Российский футбольный союз планирует организовать ретроматч московского «Спартака» и владикавказской «Алании».

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учётом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошёл бы ретроматч «Алания» — «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», — приводит слова Терешина ТАСС.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету команды Гильермо Абаскаля 30 очков после 18 матчей чемпионата. «Алания» же располагается на шестой строчке в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 32 очка за 20 встреч.