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В «Спартак-2», помимо Комбарова, перейдёт большая часть игроков и менеджмента «Звезды»

В «Спартак-2», помимо Комбарова, перейдёт большая часть игроков и менеджмента «Звезды»
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В «Спартак-2» перейдёт большая часть игроков петербургской «Звезды», а также весь тренерский штаб и менеджмент. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Помимо главного тренера в лице Дмитрия Комбарова, весь возрождающийся «Спартак-2» будет создан на базе «Звезды», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, команда «Спартак-2» была расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что она вновь будет возрождена. По более ранним сведениям СМИ, главным тренером московского коллектива станет Дмитрий Комбаров.

36-летний Дмитрий Комбаров с лета 2022 года возглавляет петербургскую «Звезду». Отметим, что это его первый клуб в профессиональной тренерской карьере.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в бытность футболистом, с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Суммарно Комбаров провёл за «Спартак» 270 матчей, забил 26 голов и отдал 42 результативных паса.

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