Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абсурдная ситуация». Тухель — о вызове травмированного Мазрауи в сборную Марокко

«Абсурдная ситуация». Тухель — о вызове травмированного Мазрауи в сборную Марокко
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал вызов защитника мюнхенского клуба Нуссайра Мазрауи в сборную Марокко на Кубок африканских наций, несмотря на то что игрок не полностью восстановился от травмы.

«Это абсурдная ситуация. Есть травмированный игрок, он получает зарплату в клубе, у него есть контракт, он всё ещё проводит восстановительные тренировки. Это вовсе не упрёк в адрес какого-либо. Я понимаю тренера любой национальной команды, который заботится о её интересах», — приводит слова Тухеля Kicker.

Напомним, марокканский защитник не выходит на поле с середины декабря из-за разрыва мышечного пучка.

На стадии группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко сыграет с Танзанией (17 января), ДР Конго (21 января) и Замбией (24 января).

Материалы по теме
Тухель — о трансферах: работа в этом направлении стала очень сложной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android