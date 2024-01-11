«Абсурдная ситуация». Тухель — о вызове травмированного Мазрауи в сборную Марокко

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал вызов защитника мюнхенского клуба Нуссайра Мазрауи в сборную Марокко на Кубок африканских наций, несмотря на то что игрок не полностью восстановился от травмы.

«Это абсурдная ситуация. Есть травмированный игрок, он получает зарплату в клубе, у него есть контракт, он всё ещё проводит восстановительные тренировки. Это вовсе не упрёк в адрес какого-либо. Я понимаю тренера любой национальной команды, который заботится о её интересах», — приводит слова Тухеля Kicker.

Напомним, марокканский защитник не выходит на поле с середины декабря из-за разрыва мышечного пучка.

На стадии группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко сыграет с Танзанией (17 января), ДР Конго (21 января) и Замбией (24 января).