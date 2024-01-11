«Галатасарай» сделал предложение по Мангала, которым интересуются «Ювентус» и «Наполи»

Турецкий «Галатасарай» сделали конкретное предложение по трансферу бельгйского полузащитника английского «Ноттингем Форест» Ореля Мангала. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Итальянские «Ювентус» и «Наполи» также проявляют интерес к футболисту. Оба клуба хотят приобрести 25-летнего игрока в текущее трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. В активе Орела есть 12 матчей за основную сборную Бельгии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.