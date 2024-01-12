«Ювентус» — «Фрозиноне»: Милик оформил хет-трик
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск.
Кубок Италии . 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Милик – 11' 2:0 Милик – 38' 3:0 Милик – 48' 4:0 Йилдиз – 61'
На 48-й минуте Аркадиуш Милик оформил хет-трик и сделал счёт 3:0.
В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках итальянской Серии А. В матче 17-го тура, который состоялся 23 декабря 2023 года, «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счётом 2:1.
Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.
Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
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