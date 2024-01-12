Экс-советник Федуна объяснил, что затруднит работу нового главы селекции в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, с какими сложностями встретится в клубе новый руководитель селекционного департамента команды португалец Жоаким Пинту, ранее работавший старшим скаутом первой команды «Бенфики».

«Бенфика» в последние годы провела немало отличных сделок по продаже и покупке футболистов. Безусловно, работа в «Спартаке» — это несколько другой вызов, учитывая политическую ситуацию. Но я надеюсь, что Амарал и Пинту проделают хорошую работу в московском клубе», — приводит слова Камоцци «РИА Новости Спорт».

Напомним, 42-летний специалист станет помощником нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который также ранее работал в «Бенфике». Основная задача Пинту — развитие существующей скаутской службы клуба.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.