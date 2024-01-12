Transfermarkt назвал 10 игроков из стран бывшего СССР c наибольшей стоимостью на пике

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг игроков из стран постсоветского пространства, которые имели наибольшую рыночную стоимость на пике карьеры с момента начала оценки Transfermarkt. Первое место занял грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, чья рыночная стоимость на пике карьеры в 2023 году составила € 85 млн. На втором месте расположился украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, его стоимость на пике в 2023 году составляла € 60 млн. Замкнул тройку легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, который в 2006 году оценивался в € 51 млн.

Топ-10 игроков из стран бывшего СССР с наибольшей рыночной стоимостью на пике карьеры:

Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», 2023 год, € 85 млн). Михаил Мудрик (Украина, «Челси», 2023 год, € 60 млн). Андрей Шевченко (Украина, «Милан», 2006 год, € 51 млн). Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», 2023 год, € 42 млн). Генрих Мхитарян (Армения, «Боруссия» Дортмунд, 2016 год, € 37 млн). Александр Головин (Россия, «Монако», 2018 год, € 30 млн). Марио Фернандес (Бразилия и Россия, ЦСКА, 2019 год, € 30 млн). Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта», 2021 год, € 30 млн). Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», 2023 год, € 30 млн). Артём Довбик (Украина, «Жирона», 2023 год, € 28 млн).