Переход Мудрика вошёл в топ-5 самых дорогих зимних трансферов по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих зимних трансферов в истории футбола. Первое место занял переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн. На втором месте расположился трансфер аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за € 121 млн. Замкнул тройку нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, чей переход из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» обошёлся в € 84,6 млн.

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола:

Филиппе Коутиньо (Бразилия, из «Ливерпуля» в «Барселону», € 135 млн). Энцо Фернандес (Аргентина, из «Бенфики» в «Челси», € 121 млн). Вирджил ван Дейк (Нидерланды, из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», € 84,6 млн). Душан Влахович (Сербия, из «Фиорентины» в «Ювентус», € 83,5 млн). Михаил Мудрик (Украина, из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн). Эмерик Лапорт (Испания, из «Атлетика» в «Манчестер Сити», € 65 млн). Бруну Фернандеш (Португалия, из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», € 65 млн). Кристиан Пулишич (США, из «Боруссии» Дортмунд в «Челси», € 64 млн). Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал», € 63,7 млн). Оскар (Бразилия, из «Челси» в «Шанхай СИПГ», € 60 млн).