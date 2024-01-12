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Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Осасуной» (2:0).

«Игра проходила рывками. Сегодня было сложно. Они очень хорошо закрываются, это одна из лучших команд в обороне. Мы знали, что игра не будет комфортной. Мы должны поздравить «Осасуну». В целом мы провели трезвую игру. Мы доминировали, мы контролировали ситуацию. Мы создали больше моментов, чем обычно, но могли забить и раньше.

Мы счастливы, мы в другом финале, в другом «классико». Теперь мы должны наслаждаться финалом и бороться за него. Это была не блестящая игра, но трезвая и хорошая. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в финале Суперкубка Испании состоится «эль класико» — «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом», который ранее победил мадридский «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время. Финал Суперкубка Испании пройдёт 14 января в Эр-Рияде.

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