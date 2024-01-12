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Эрик Дайер стал четвёртым англичанином в истории «Баварии»

Вчера, 11 января, «Бавария» объявила о подписании защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на год.

Таким образом, Дайер стал лишь четвёртым англичанином в истории «Баварии», играющим за мюнхенский клуб. До него были защитник Омар Ричардс, нападающий Харри Кейн и полузащитник Оуэн Харгривз.

За «Тоттенхэм» Дайер выступал с 2014 года. Почти за 10 лет защитник провёл за клуб 364 матча, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Трофеев с командой англичанин не выигрывал.

В нынешнем сезоне Дайер провёл 4 матча (198 минут), но результативными действиями не отметился.

После 16 туров «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Байер».

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