Чепчугов: Мостовому гордость не позволит быть ассистентом Тихонова в «Енисее»

Бывший вратарь «Енисея» Сергей Чепчугов отреагировал на новость о назначении легендарного российского футболиста Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского клуба. Также он ответил на вопрос о желании руководства «Енисея» пригласить в тренерский штаб Александра Мостового. По мнению Чепчугова, Мостовому не позволит гордость стать ассистентом главного тренера.

«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта — уважаемая личность! Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи! Мои поздравления легенде нашего футбола с назначением на этот пост.

Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволит начать с этого свою тренерскую карьеру. Начинать ему нужно постепенно и с низов», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, Тихонов возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/2017, под его руководством команда заняла третье место в ФНЛ. В СМИ ходили слухи, что «Енисей» также рассматривал кандидатуру Александра Мостового, а сейчас специалист рассматривается как потенциальный ассистент Тихонова.