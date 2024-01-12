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«Бёрнли» проявляет интерес к 21-летнему нападающему «Челси» Датро Фофана

«Бёрнли» проявляет интерес к 21-летнему нападающему «Челси» Датро Фофана
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«Бёрнли» рассматривает возможность приобретения нападающего «Челси» Датро Фофана, сообщает журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «бордовые» проявляют повышенный интерес к футболисту. Ранее «Челси» объявил о возвращении нападающего из «Униона», за который Датро выступал на правах аренды с лета 2023 года. Фофана перешёл в «Челси» в январе прошлого года из «Мольде» за € 12 млн.

В текущем сезоне форвард провёл за «Унион» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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