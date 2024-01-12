Баринов: знаю, что Салтыков перешёл в «Локомотив» — иногда читаю новости

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход нападающего Никиты Салтыкова в московский клуб.

«С Салтыковым ещё не успел пообщаться, он же не с нами. Но я в курсе, что он к нам перешёл — иногда читаю новости. Не наблюдал за его игрой, но знаю, какие у него качества и что это за футболист. В футболе-то разбираюсь», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 10 января железнодорожники объявили о подписании контракта с 19-летним Салтыковым до 2028 года. До конца нынешнего сезона Никита продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний россиянин провёл 17 матчей за самарцев, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.