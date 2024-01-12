Вратарь «Локомотива» Лантратов рассказал, какое желание загадал на Новый год

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Илья Лантратов рассказал, какое желание загадал в новогоднюю ночь.

«Какое желание загадал на Новый год? Спокойствия и всем нам мирного неба», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне 28-летний Лантратов является основным вратарём «Локомотива». Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.