Баринов: какое место будет удовлетворительным для «Локо»? Не загадываю вперёд

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не стал прогнозировать результат московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Какое место в таблице удовлетворительное для «Локомотива»? После чемпионата будем смотреть таблицу. Я не загадываю вперёд. Надо хорошо подготовиться физически и хорошо провести вторую часть сезона», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.