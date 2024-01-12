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Главный тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от зимних сборов команды

Главный тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от зимних сборов команды
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от зимних сборов железнодорожников.

«Мы поставили задачу организаторам, чтобы сыграть с более разносторонними командами из других стран. Конечно, будут представители российского чемпионата, но хотелось бы разнообразить круг спарринг-партнёров и окунуться в разные стили игры. Такая задача была.

По третьему сбору некоторые игры нужно утрясти. Но на сегодня план работы составлен и понятен. Нам важно отталкиваться от себя, насколько хорошо мы будем готовы физически и тактически. Концовка календарного года показала, что команда разыгралась», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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