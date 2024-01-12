Игрок «Вест Хэма» Антонио: не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признался, что не хочет наблюдать за победой «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

«Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл чемпионат. Потому что фанаты «Ливерпуля» изрядно меня достают! Так что знайте это. Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал победителем Премьер-лиги», — приводит слова Антонио Empire of the Kop.

После 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Борнмутом» на выезде. Игра состоится 21 января. «Вест Хэм» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в таблице. «Молотобойцы» набрали 34 очка.