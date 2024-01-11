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«Ливерпуль» выиграл семь матчей, в которых уступал в счёте, по ходу сезона-2023/2024

«Ливерпуль» выиграл семь матчей, в которых уступал в счёте, по ходу сезона-2023/2024
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«Ливерпуль» одержал семь побед в семи матчах, в которых уступал в счёте, по ходу нынешнего сезона. По этому показателю «красные» — лучшая английская команда, сообщает OptaJoe в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 10 января, мерсисайдцы одержали победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Первый гол в этой встрече забил полузащитник «дачников» Виллиан, бразилец отличился на 19-й минуте игры. Во втором тайме «красные» усилиями Коди Гакпо и Кёртиса Джонса вышли вперёд. Ответный матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоится 24 января.

После 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона мерсисайдский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

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