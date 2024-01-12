Галактионов: хотим, чтобы Миранчук и Жемалетдинов остались в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании сохранить в составе своей команды Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Разговора с Антоном Миранчуком не было. Мы все прекрасно понимаем, что Антон и Рифат Жемалетдинов, у которых контракты заканчиваются летом — это воспитанники клуба, и клуб на них рассчитывает. Все заинтересованы в том, чтобы они были в команде. Я как тренер — тоже.

Понятно, что есть какие-то игры чуть лучше или чуть хуже, но концовку провели достаточно хорошо. Поэтому мы заинтересованы, чтобы ребята остались в команде. Насколько я информирован — переговорный процесс идёт. Не знаю, какой степени. Но очень надеемся, что всё будет хорошо», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.