Галактионов ответил, нужен ли «Локомотиву» игрок на позицию центрального защитника

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, нужен ли железнодорожникам новый игрок на позицию центрального защитника.

«Нужен игрок на позицию центрального защитника? У нас есть позиции, которые требуют усиления. Совет директоров, клуб — обозначил эти позиции. Есть понимание того, что нужна свежая кровь в определённые позиции. Если мы поймём и увидим, что тот или иной игрок — неважно, российский или иностранный, в соотношении цена-качество усилит команду, он будет приобретён», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.