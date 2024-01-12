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Галактионов ответил, нужен ли «Локомотиву» игрок на позицию центрального защитника

Галактионов ответил, нужен ли «Локомотиву» игрок на позицию центрального защитника
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, нужен ли железнодорожникам новый игрок на позицию центрального защитника.

«Нужен игрок на позицию центрального защитника? У нас есть позиции, которые требуют усиления. Совет директоров, клуб — обозначил эти позиции. Есть понимание того, что нужна свежая кровь в определённые позиции. Если мы поймём и увидим, что тот или иной игрок — неважно, российский или иностранный, в соотношении цена-качество усилит команду, он будет приобретён», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

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