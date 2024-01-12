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Хавбек «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан может стать лучшим игроком Германии в 2023 году

Хавбек «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан может стать лучшим игроком Германии в 2023 году
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан близок к тому, чтобы стать лучшим немецким игроком по итогам 2023 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Джан сильно опережает ближайших конкурентов в борьбе за награду — за Эмре отдали свои голоса 64,7% пользователей, принявших участие в определяющем лучшего игрока голосовании. Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний полузащитник «шмелей» провёл 13 игр в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Фото: Соцсети Плеттенберга

Действующий контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого хавбека в € 12 млн.

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