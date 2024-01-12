Рахимов рассказал, как воспринимал слухи об увольнении из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как воспринимал слухи о своём возможном увольнении из казанского клуба. Он признался, что уже привык к подобного рода новостям.

«Я могу сразу сказать, что от руководителя, от президента клуба ничего не слышал. Но знаю, что было два-три человека, которые ну очень хотели этого. Мне было понятно, я к этому уже привык. Это раньше, может быть, когда только начинаешь тренерскую работу, обижаешься. Здесь ты понимаешь – делай свою работу, ты её знаешь», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.