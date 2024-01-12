Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились первые фото новичка «Зенита» Артура в атрибутике российского клуба

Появились первые фото новичка «Зенита» Артура в атрибутике российского клуба
Комментарии

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал в клубных соцсетях первые фотографии новичка Артура Гимарайнса в атрибутике сине-бело-голубых. Снимки были сделаны во время прохождения футболистом медицинского обследования перед зимними сборами.

Фотографии опубликованы в телеграм-канале «Зенита»

Напомним, несколькими днями ранее, 8 января, «Зенит» объявил о трансфере Артура Гимарайнса за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Эксклюзив
Функционер Лепсая: Артур может стать главной звездой РПЛ. «Зенит» серьёзно усилился
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android