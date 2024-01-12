Далер Кузяев поблагодарил за поддержку болельщиков французского «Гавра»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выразил благодарность болельщикам французской команды.

«Болельщики великолепны, мне очень нравится атмосфера на стадионе. Я надеюсь, что они будут продолжать болеть за нашу команду, потому что это очень важно для нас. Я благодарен болельщикам», — сказал Кузяев в интервью YouTube-каналу «Гавра».

«Гавр» после 17 туров чемпионата Франции сезона-2023/2024 занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2025 года. 20 августа в матче чемпионата Франции с «Брестом» россиянин забил свой первый мяч за клуб. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.