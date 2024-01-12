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Далер Кузяев выразил надежду на успешное выступление «Гавра» в Кубке Франции

Далер Кузяев выразил надежду на успешное выступление «Гавра» в Кубке Франции
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился эмоциями от начала 2024 года, а также ожиданиями от выступления команды в Кубке Франции.

«Идеальное начало года для команды? Да, это правда, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы счастливы, что прошли в следующую стадию. Кубок Франции – это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь чего-то значимого в этом турнире», — сказал Кузяев в интервью You-Tube каналу «Гавра».

Напомним, 7 января проходил матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Гавр» и «Кан». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Кузяев стал автором победного гола в матче.

В 1/16 финала турнира команда Далера сыграет с «Шатору», выступающим во втором по силе дивизионе Франции.

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