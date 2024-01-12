Дженнифер Эрмосо: перед сном нам приходилось окткрывать дверь и ждать, когда Вильда придёт

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о контроле со стороны бывшего главного тренера национальной команды Хорхе Вильды.

«Когда мы ложились спать, нам приходилось оставлять дверь открытой и ждать, когда он придёт вечером, чтобы поговорить с нами. Он говорил, что это единственный раз, когда он может поговорить с нами лично. Если бы он стучал в каждую дверь, пока не дошел бы до последней, возможно, некоторые игроки заснули бы.

В чём ещё проявлялся контроль? Когда мы ходили за покупками, он ждал нас и спрашивал, что мы несём в сумках», — приводит слова Эрмосо Marca.

Напомним, минувшим летом женская сборная Испании под руководством Вильды выиграла чемпионат мира, однако затем 42-летний специалист был уволен. По информации, появляющейся в СМИ, увольнение было связано с тем, что Вильда поддержал экс-главу Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса в скандале с его поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.