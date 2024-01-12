Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — о Санчо: удачи Джейдону в «Боруссии»

Тен Хаг — о Санчо: удачи Джейдону в «Боруссии»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Я надеюсь, что у него всё будет хорошо, желаю ему удачи. Вот и всё. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо, и он добьётся успеха», — приводит слова тен Хага UtdPlug в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
В «Боруссии» прокомментировали возвращение Санчо из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android