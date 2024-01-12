Тен Хаг — о Санчо: удачи Джейдону в «Боруссии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Я надеюсь, что у него всё будет хорошо, желаю ему удачи. Вот и всё. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо, и он добьётся успеха», — приводит слова тен Хага UtdPlug в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.