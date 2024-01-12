Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ньюкасла» Уилсон: я хочу попасть на Евро-2024, а для этого нужно играть

Нападающий «Ньюкасла» Уилсон: я хочу попасть на Евро-2024, а для этого нужно играть
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон признался, что хочет поехать на чемпионат Европы — 2024 в составе сборной Англии. В конце декабря футболист получил травму берцовой кости и пока находится вне игры.

«Я делаю всё возможное, чтобы вернуться в строй. В конце сезона будет Евро, и я очень хочу попасть туда и попробовать свои сила на таком турнире. Но для этого нужно сделать всё, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Уилсона The Mag.

В нынешнем сезоне 31-летний Уилсон провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского нападающего в € 13 млн. Действующий контракт Каллума с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Хау — о травме Жоэлинтона: он выбыл на шесть недель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android