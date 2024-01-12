Нападающий «Ньюкасла» Уилсон: я хочу попасть на Евро-2024, а для этого нужно играть

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон признался, что хочет поехать на чемпионат Европы — 2024 в составе сборной Англии. В конце декабря футболист получил травму берцовой кости и пока находится вне игры.

«Я делаю всё возможное, чтобы вернуться в строй. В конце сезона будет Евро, и я очень хочу попасть туда и попробовать свои сила на таком турнире. Но для этого нужно сделать всё, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Уилсона The Mag.

В нынешнем сезоне 31-летний Уилсон провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского нападающего в € 13 млн. Действующий контракт Каллума с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2025 года.