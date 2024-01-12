Тренер «Ньюкасла» Хау — о травме Жоэлинтона: он выбыл на шесть недель

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что футболист его команды Жоэлинтон пропустит из-за полученной травмы не менее шести недель.

«У него проблема с сухожилием, и перспективы не очень хорошие. Жоэлинтон пропустит шесть недель. Это большой удар. У нас никто не возвращается в ближайшее время, и Жоэлинтон какое-то время тоже будет вне игры», — приводит слова Хау Chronicle Live.

В нынешнем сезоне 27-летний бразильский футболист провёл 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2025 года. «Сороки» после 20 туров АПЛ сезона-2023/2024 занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.