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Роман Широков: от иностранцев в «Спартаке» не было ничего хорошего

Роман Широков: от иностранцев в «Спартаке» не было ничего хорошего
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Роман Широков высказался о назначении нового руководителя селекционного департамента московской команды, которым стал португальский специалист Жоаким Пинту, а также о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора.

«Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли их провала в «Спартаке»? Хозяин — барин. Что хотят, то и делают. Может, специалистов в России они не видят, поэтому и назначают португальцев. Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. О назначении Пинту стало известно вчера, 11 января.

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