Забитый мяч Оздоева признан лучшим голом 2023 года в ПАОКе

Забитый мяч российского полузащитника Магомеда Оздоева в ворота «Олимпиакоса» признан лучшим голом 2023 года в ПАОКе. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.

Права на видео принадлежат HFF. Видео доступно на YouTube-канале PAOK FC.

Магомед Оздоев отличился на 78-й минуте матча 10-го тура чемпионата Греции с передачи Янниса Константелиаса. Встреча завершилась победой ПАОКа со счётом 4:2.

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Что придаёт ему ещё большую ценность, так как была сильная конкуренция», — написано в заявлении ПАОКа.

31-летний Магомед Оздоев в текущем сезоне чемпионата Греции провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей.