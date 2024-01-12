Стали известны футболисты, покупку которых рассматривает «ПСЖ» для усиления линии защиты

Французский «Пари Сен-Жермен» активно изучает итальянский рынок в поиске игроков, которые могли бы усилить линию обороны парижского клуба. Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в качестве одного из кандидатов на покупку руководство «ПСЖ» рассматривает 24-летнего защитника «Торино» Алессандро Буонджорно, за которого итальянский клуб требует минимум € 35 млн.

Изучается кандидатура 20-летнего игрока обороны «Аталанты» Джорджио Скальвини. Однако подчёркивается, что на текущий момент «ПСЖ» не связывался с «Аталантой» для переговоров по игроку.

Также французский гранд присматривается к 27-летнему защитнику «Ромы» Джанлуке Манчини. Римский клуб оценивает футболиста в € 25 млн.