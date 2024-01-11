Защитник «ПСЖ» Мукиэле согласовал условия контракта с «Баварией» — Плеттенберг

26-летний защитник французского «Пари Сен-Жермен» Норди Мукиэле согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» всё ещё настаивает на приобретении игрока, который очень заинтересован в переходе. Мукиэле хочет присоединиться к мюнхенцам и ждёт полного соглашения между клубами.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб планирует оформить переход защитника «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 26-летний Мукиэле принял участие в 10 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.